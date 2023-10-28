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Сегодня, 20:34

Шавло назвал огородом футбольное поле в Воронеже

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о качестве футбольного поля на стадионе «Факела».

В 13-м туре РПЛ воронежская команда обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

«Кроме как огородом, это поле нельзя больше никак назвать. Почему разрешили командам играть на таком газоне? Ну мяч же отскакивает! Если мы планируем и дальше пытаться рекламировать РПЛ на весь мир, таких полей не должно быть!», — цитирует Шавло RT.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 13 туров. «Факел» идет на 12-й позиции, имея в активе 15 баллов.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223313-shavlo-fakel-futbolnoe-pole
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Шавло
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