Шавло назвал огородом футбольное поле в Воронеже

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о качестве футбольного поля на стадионе «Факела».

В 13-м туре РПЛ воронежская команда обыграла «Спартак» со счетом 2:0.

«Кроме как огородом, это поле нельзя больше никак назвать. Почему разрешили командам играть на таком газоне? Ну мяч же отскакивает! Если мы планируем и дальше пытаться рекламировать РПЛ на весь мир, таких полей не должно быть!», — цитирует Шавло RT.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 13 туров. «Факел» идет на 12-й позиции, имея в активе 15 баллов.