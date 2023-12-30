Шавло назвал «Сочи» и «Спартак» разочарованием 2023 года

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, какие команды разочаровали его в 2023 году.

«В этом году разочаровала команда «Сочи». Недавно были серебряными призерами чемпионата, но сейчас они сдали, находятся на последнем месте. Надеюсь, за оставшийся отрезок «Сочи» выправит ситуацию, потому что это южный город, там должен быть хороший стадион и команда. «Спартак» еще нестабильно играл в этом году. 5 место — это не та позиция, на которой должны находиться красно-белые», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками идет на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» набрал 11 баллов и располагается на последнем месте в РПЛ.