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Сегодня, 20:54

Шавло назвал трагедией разрыв крестообразной связки Тавареша

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о травме Томаша Тавареша.

«Это трагедия, что Тавареш получил такую травму. Он уже на год вылетел получается. Конечно, это трагедия для самого Тавареша в первую очередь. Он так долго восстанавливался. Для «Спартака» это тоже потеря. Все очень сложно. Нужен ли теперь крайний защитник? Конечно, нужен. Надо приобрести левоногого защитника, если с Классеном «Спартак» расстанется. Считаю, что не надо спешить с решением по Леону. Справа могут сыграть Хлусевич или Денисов. Нужно усилить центральную зону. Все зависит от тренера, кого он видит в качестве усиления. В «Спартаке» много народу. Такой результат из-за того, что тусуется состав. Им надо привыкнуть играть вместе. Когда ребята сыграются, то будут знать слабые и сильные стороны друг друга. Когда часто меняется состав, сложно привыкнуть к партнерам», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Ранее главный тренер молодежной сборной Португалии Руй Жорже рассказал, что Тавареш был серьезно травмирован в расположении команды. Он пропустит молодежный чемпионат Европы, который стартует 21 июня. В сборной игрока заменит защитник «Эшторила» Бернарду Витал.

22-летний португалец пропустил полгода с мая по декабрь 2022 года из-за такой же травмы левого колена.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-tragediya-chto-tavaresh-porval-krestoobraznuyu-svyazku/
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