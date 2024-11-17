Шавло: «Даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен «Спартаку»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Угальде долгое время не забивал в «Спартаке», потому что его переводили на фланг. Но его основная позиция — это центральный нападающий, он всегда так играл в Нидерландах. Сейчас он играет в центре и часто забивает. Но помимо голов он отлично действует в прессинге, всегда борется до конца. Плюс на нем много фолят, что приносит дополнительные стандарты «Спартаку». Даже если Угальде не забивает, то он всегда полезен команде», — сказал Шавло «СЭ».

В этом сезоне за «Спартак» Угальде провел 18 матчей, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.