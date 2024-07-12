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Сегодня, 15:06

Шавло объяснил, за счет чего «Спартак» может побороться за чемпионство в сезоне-2024/25

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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от выступления красно-белых в сезоне-2024/25.

— За счет чего «Спартак» сможет побороться?

— За счет командной игры. Побеждает тот, кто больше хочет, а не тот, кто больше может. «Зенит» больше может. А команда, которая будет претендовать, возможно, больше хочет. Считаю, что не только «Спартак». Как в прошлом сезоне: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, — цитирует Шавло «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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