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Сегодня, 21:17

Шавло: «Верить в «Спартак» нужно всегда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы красно-белых стать чемпионами России.

— Верить в победу «Спартака» в чемпионате надо всегда, при любых обстоятельствах. Команда укомплектована хорошими футболистами. Все зависит от того, как они будут играть. «Спартак» должен как минимум быть в призерах.

«Зенит» — фаворит РПЛ? Конечно, но у петербуржцев 7-8 иностранцев в основном составе. Некоторым легионерам надоела обстановка в «Зените», поэтому многие хотят уйти. Они выиграли все трофеи в России, и им уже хочется показать себя в еврокубках. Если «Зенит» будет играть не на своем уровне, тогда с петербуржцами смогут конкурировать другие команды РПЛ, — сказал Шавло «РБ Спорт».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на выезде. Встреча состоится 21 июля и начнется в 17.30 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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