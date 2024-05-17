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Сегодня, 08:12

Шавло: «К назначению Станковича отношусь хорошо, но ему надо оставить Слишковича в штабе»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на новость о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Знаю только Станковича, как футболиста. У него есть опыт игрока и тренера. «Црвена Звезда» и «Спартак» похожи, это два братских клуба. Станковичу надо оставить Слишковича в штабе. Владимир знает всех ребят и может подсказать что надо. Станкович быстро выучит язык. К этому назначению отношусь хорошо, но никто не знает, как у него сложится карьера в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

После 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды является Владимир Слишкович.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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