Шавло об уходе Амарала: «Очень странно, что спортивного директора так быстро убрали»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

«Это решение руководства. Они, наверное, были недовольны трансферами спортивного директора. Теми игроками, которые за последний год пополнили клуб. Конечно, очень странно, что спортивного директора так быстро убрали из клуба», — сказал Шавло «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.