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Сегодня, 17:54

Шавло рассказал, как поздравил Симоняна с 97-летием

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, как поздравил Никиту Симоняна с 97-летием.

«Мне Никита Павлович запомнился своими заслугами, когда он с ереванским «Араратом» в 1973 году взял кубок и первенство. Для красно-белых Симонян лучший бомбардир. Как тренер он несколько раз привел команду к чемпионству, как игрок Никита Павлович многократный чемпион СССР. Я ему сегодня позвонил, пожелал самое главное здоровья. Так как он был нападающим, то пожелал ему стремиться к вековому юбилею», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка СССР. В настоящее время он занимает пост первого вице-президента РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-pozhelal-simonyanu-stremit-sya-k-vekovomu-yubileyu/
Никита Симонян
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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