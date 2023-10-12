Шавло рассказал, как поздравил Симоняна с 97-летием

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, как поздравил Никиту Симоняна с 97-летием.

«Мне Никита Павлович запомнился своими заслугами, когда он с ереванским «Араратом» в 1973 году взял кубок и первенство. Для красно-белых Симонян лучший бомбардир. Как тренер он несколько раз привел команду к чемпионству, как игрок Никита Павлович многократный чемпион СССР. Я ему сегодня позвонил, пожелал самое главное здоровья. Так как он был нападающим, то пожелал ему стремиться к вековому юбилею», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года, четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем кубка СССР. В настоящее время он занимает пост первого вице-президента РФС.