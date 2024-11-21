Шавло — о Маркиньосе: «Отлично отрабатывает на поле, но в «Спартаке» этого мало»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в комментарии «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Маркиньоса.

«Маркиньос пока что ничего не забил. Он отлично отрабатывает на поле, но в «Спартаке» этого мало. Здесь серьезное давление на игроков, от тебя требуют голов и голевых передач. Думаю, что в будущем его прорвет на результативные действия», — сказал Шавло «СЭ».

Маркиньос перешел в «Спартак» в прошедшее трансферное окно из «Ференцвароша». 25-летний полузащитник провел за красно-белых 17 матчей и отдал 1 голевую передачу.