Шавло считает, что отсутствие Соболева будет серьезной проблемой для «Спартака»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что думает о дисквалификации форварда красно-белых Александра Соболева.

«Могли бы 8 матчей дисквалификации дать Соболеву, но дали только половину. Хочу сказать Александру, чтобы он нервы свои берег и не реагировал так на поле, потому что он подводит команду. Сейчас «Спартак» как никогда нуждается в голах, в форварде. Соболев — забивной нападающий. Форвардов не берегут, их бьют, кусают, провоцируют. После того, как Соболев себя проявил в дерби, его будут больше провоцировать. С этим как-то надо мириться и отвечать голами. Наказание серьезное, Александр еще в Кубке России получил дисквалификацию, 10 игр не играет, а команда от этого страдает», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Соболев получил красную карточку в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1) после того, как показал защитнику армейцев Виллиану Роше грубый жест. 24 мая КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на 4 матча.