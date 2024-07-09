Шавло: «Шамару Николсону надо дать шанс проявить себя в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белые должны дать шанс нападающему Шамару Николсону проявить себя в команде.

«Пока непонятно, кто останется в «Спартаке». Стабильно играют молодые футболисты. Соболев то играет, то нет. Не знаю, в какой форме Николсон. Посмотрим, станет ли Шамар обузой. Если состоится трансфер Соболева в «Зенит», тогда «Спартак» останется с одним центральным нападающим Мелешиным. Подписали Жозе, но он не ярко выраженный форвард.

Мы рано чехлим футболистов. В некоторых матчах Николсон неплохо себя показывал. Ему надо дать возможность себя проявить. Тренер сосредоточен на результате. Если нападающий его не дает, тогда принимается соответствующее решение. Нужно определиться, какая тактика будет у «Спартака» в новом сезоне. Если Станкович планирует играть в два нападающих, тогда четырех человек на эту позицию достаточно», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

С сентября 2023 года Николсон выступал за «Клермон» на правах аренды из «Спартака». 27-летний ямаец провел 28 матчей за французскую команду, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.