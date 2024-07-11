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Шавло: «Соболев больше всех проиграл от срыва трансфера в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на информацию о том, что переход нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит» сорвался.

10 июля сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего россиянина.

«Кто больше всех проиграл от срыва трансфера? Соболев. Он, наверное, хотел в «Зенит». А кто еще? У «Зенита» столько игроков, что надо их всех расставить. Не знаю, куда они хотят вставить Соболева. Для «Зенита» это не проблема. Он сейчас другого схватит. Там деньги есть. У клуба все нормально.
Болельщики не дадут Соболеву быть немотивированным. Если он будет таким, то играть не будет и от этого ему только хуже. Клуб может купить нового игрока. А он потеряет свою стоимость и неизвестно, как себя проявит без практики, если перейдет в другой клуб. Игроки не всегда это понимают. Кому ты нужен немотивированный? Наоборот надо свою цену повышать. Соболев — в расцвете сил, ему надо бодаться. Единственное — у него будет конкуренция. Ее надо выиграть. Многие лапки складывают и бегут в другие клубы. А кто обладает характером, доказывают, что сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
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