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Шавло: «Не сказал бы, что у «Спартака» кризис, но есть проблемы с реализацией»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло ответил на вопрос, с чем могут быть связаны результаты красно-белых в последних матчах.

«У «Спартака» есть проблемы с взятием ворот. Что касается матчей в целом, не сказал бы, что у команды кризис. «Спартак» играет с преимуществом, с реализацией есть проблемы», — приводит «РБ Спорт» слова Шавло.

Также он предположил, связаны ли проблемы красно-белых отсутствием Квинси Промеса.

«Это связано с мастерством игроков. Промес — мастер, он это доказал и доказывает в каждой игре. Например, в игре с «Уралом» Бальде один забил, а имел 4 шанса. Еще центральная зона сейчас оголена. Пропустили голы европейского уровня, но это не в первый раз. Думаю, когда Джикия вернется, все будет нормально», — добавил специалист.

4 апреля «Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2) и опустился в нижнюю часть сетки (Путь регионов).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-spartak-ne-v-krizise-u-komandy-problemy-s-realizatsiej/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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