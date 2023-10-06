Шавло: «Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о проблемах красно-белых в этом сезоне.

«Первое, что могу отметить, это неумение реализовать моменты, а второе – все время идут перестановки, смена позиций, игроков. Очень много этого происходит, и футболисты не могут друг к другу привыкнуть, наиграть состав, который может стабильно выходить на поле. Все идет от этого. Понятно, что матчей много, но команды и раньше играли, и сейчас стабильными составами. А менять полкоманды или всю команду сложно.

Думаю, между игроками и тренером потеряна химия, поэтому Абаскалю сложно. Он старается что-то сделать, но результата это не приносит. Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Шавло.

8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало – в 19.00 по московскому времени.