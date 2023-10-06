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Сегодня, 03:20

Шавло: «Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о проблемах красно-белых в этом сезоне.

«Первое, что могу отметить, это неумение реализовать моменты, а второе – все время идут перестановки, смена позиций, игроков. Очень много этого происходит, и футболисты не могут друг к другу привыкнуть, наиграть состав, который может стабильно выходить на поле. Все идет от этого. Понятно, что матчей много, но команды и раньше играли, и сейчас стабильными составами. А менять полкоманды или всю команду сложно.

Думаю, между игроками и тренером потеряна химия, поэтому Абаскалю сложно. Он старается что-то сделать, но результата это не приносит. Посмотрим, как будет с ЦСКА, потому что 0:7 в двух последних матчах, это, конечно, много», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Шавло.

8 октября «Спартак» сыграет с ЦСКА в 11-м туре РПЛ. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало – в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005372030_shavlo_v_matche_s_dinamo_ne_uvidel_chto_futbolistyi_byutsya_za_svoyu_reputaciyu_i_za_trenera_kakaya-to_bezvolschina
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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