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РПЛ

Сегодня, 16:40

Шавло заявил, что c Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Не считаю, что поражение в матче с грозненцами выбило «Спартак» из гонки преследования. Отрыв от ближайших конкурентов — всего пара очков. Но с Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты и дать ему понять, что нужно вырывать победы в таких матчах, как с «Ахматом». Так дальше не может продолжаться. Команда по-прежнему не имеет стабильности в результатах, а некоторые футболисты, которых купили за хорошие деньги, сидят на лавке и не показывают свой уровень», — приводит слова Шавло RT.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1240676-shavlo-abaskal-futbol-spartak
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
Сергей Шавло
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