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Сегодня, 18:52

Шавло заявил, что дисциплина в «Спартаке» будет влиять на результат матча с «Балтикой»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем матче красно-белых с «Балтикой» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Балтика» оказывает достойное сопротивление соперникам на своем стадионе и набирает в этих играх больше очков, чем на выезде. На матчи команды охотно приходят болельщики, и у нее определенно есть шансы на то, чтобы отобрать у «Спартака» победу. Однако и красно-белые показали неплохую форму в последних встречах. На игру повлияет в большей степени характер футболистов, если спартаковцы сыграют дисциплинированно и с самоотдачей. Полагаю, что вопросов к ним не будет, в противном случае нас будет ждать трудный матч, как был с «Факелом», — цитирует Шавло RT.

Матч пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент «Спартак» идет шестым в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками. «Балтика» занимает 14-е место (12 очков).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1236010-shavlo-disciplina-spartak
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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