Шайхутдинов назвал футболиста, в честь которого переименовал бы «ВЭБ Арену»

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов в комментарии для «СЭ» назвал футболиста красно-синих, в честь кого бы переименовал «ВЭБ Арену».

— Стадион «Динамо» носит название имени Льва Яшина. Ты как воспитанник ЦСКА, в честь какого футболиста переименовал бы «ВЭБ Арену»?

— Его так часто обсуждают. Почему бы не в честь него? Естественно, Игорь Владимирович Акинфеев. Ну, а какого еще? Здесь все пропитано духом ЦСКА. А кто олицетворяет дух ЦСКА лучше, нежели Игорь? — сказал Шайхутдинов «СЭ» на финале Школьной футбольной лиги ПФК ЦСКА.

В четверг, 16 мая, на ВЭБ Арене состоялись финальные игры второго сезона Школьной Футбольной Лиги ПФК ЦСКА. Участие приняли 24 московские школы. Второй год подряд золотые медали выиграли футболисты школьного клуба «Олимп» (2109), которые в решающей игре сезона выиграли у «Старта» 5:1.