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Сегодня, 12:12

В «ПСЖ» приняли решение по трансферу Сафонова в апреле после посещения Краснодара

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В апреле Краснодар посетила делегация «Пари Сен-Жермен», которая вживую хотела увидеть игру вратаря Матвея Сафонова, сообщает «РБ Спорт». Возглавлял ее шеф-скаут парижского клуба Пьер Рейно.

По информации издания, делегация «ПСЖ» посетила две игры «быков» в РПЛ — с «Зенитом» и «Факелом. После этого была сделана окончательная оценка игры голкипера, и состоялась беседа с Сафоновым.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 млн евро.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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