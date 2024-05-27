В «ПСЖ» приняли решение по трансферу Сафонова в апреле после посещения Краснодара

В апреле Краснодар посетила делегация «Пари Сен-Жермен», которая вживую хотела увидеть игру вратаря Матвея Сафонова, сообщает «РБ Спорт». Возглавлял ее шеф-скаут парижского клуба Пьер Рейно.

По информации издания, делегация «ПСЖ» посетила две игры «быков» в РПЛ — с «Зенитом» и «Факелом. После этого была сделана окончательная оценка игры голкипера, и состоялась беседа с Сафоновым.

В минувшем сезоне 25-летний Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 18 млн евро.