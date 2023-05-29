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Сегодня, 17:04

Шелия отметил, что при Ташуеве игроки «Ахмата» стали раскованнее

Алина Савинова
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об особенностях работы главного тренера грозненской команды Сергея Ташуева.

«Плюс-минус то же самое, что было у Талалаева. Но играем мы все равно иначе, и это отражается на наших результатах. Мы стали больше комбинировать командно. Раньше мы старались отправить мяч за спину соперника, едва перехватив его. Сейчас ребята сами стали более раскованными. Ташуев говорит, что ошибаются все — нет никаких проблем. Так он снимает груз, потому что футбол состоит из ошибок, и право на ошибку есть у каждого. Этот психологический момент очень повлиял на нашу команду, на ее ментальность», — цитирует Шелию Metaratings.ru.

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. После 29 туров грозненская команда под его руководством занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/sheliya-pri-tashueve-rebyata-stali-raskovannee-my-ne-igraem-kak-siti-i-barselona-no-perestraivaemsya-254778/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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