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Сегодня, 11:04

Шелия — о шансах «Ахмата» завершить сезон в топ-5 РПЛ: «Все в наших руках»

Мария Гусева
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о перспективах команды в чемпионате России.

— Как оцениваете шансы «Ахмата» завершить сезон в топ-5 РПЛ?

— Ну, все в наших руках, в принципе, — цитирует «РБ Спорт» Шелию. — Следующий матч у нас с «Динамо» — если получится добиться хорошего результата в этой игре, то получится и хорошо закончить сезон, мне кажется.

— В следующем сезоне команда может рассчитывать на большее?

— До следующего сезона еще далеко. У нас впереди еще четыре игры, в таблице все очень плотно. Рассуждать о перспективах в следующем сезоне будем в зависимости от того, как мы закончим этот.

«Ахмат» с 43 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следом идет «Динамо» с 42 баллами.

Источник: РБ Спорт
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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