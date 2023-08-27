Шелия прокомментировал желание Акинфеева играть до 2028 года

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия оценил желание вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева продолжать карьеру до 2028 года.

«Акинфеев сказал, что будет играть за ЦСКА до 2028 года? Какой год сейчас? На самом деле Акинфеев — топ! Надо тоже поставить цель», — цитирует Шелию Sport24.

В текущем сезоне Акинфеев провел четыре матча во всех турнирах, пропустил пять мячей и один раз отыграть на ноль. Из-за повреждения не выходил на поле в последних трех турах РПЛ.

В 2028 году Акинфееву исполнится 42 года.