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Сегодня, 18:53

Шелия рассказал о премиальных в «Ахмате»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о премиальных в клубе, а также поделился мнением о Грозном.

«Если честно, Грозный — нормальный город, не вижу никаких ограничений. Профессионал сосредоточен на футболе. Конечно, я хожу по ресторанам, торговым центрам — ограничений нет. Грозный — чистый и красивый город. Приглашаю всех к нам, приезжайте, здесь добрые люди и вкусная кухня. Кадырова я видел однажды на тренировке, он мне запомнился серьезным человеком. В «Ахмате» нормальные премиальные — за «Спартак» и «Зенит» дают одинаково, никаких различий нет», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

На счету голкипера 25 матчей и 31 пропущенный мяч в текущем чемпионате. В шести поединках Шелия отыграл «на ноль».

«Ахмат» занимает пятое место в РПЛ, набрав 43 очка в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/giorgi-sheliya-v-groznom-net-nikakih-ogranichenij-priezzhajte-k-nam-kady-rov-ser-ezny-j-chelovek/
Гиорги Шелия
Футбол
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ФК Ахмат
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