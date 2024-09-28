Шелия: «Как «Ахмату» исправить ситуацию? Выиграть одну игру»

Сегодня, 16:42
Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал результат матча против ЦСКА в рамках 10-го тура РПЛ (0:3).
Грозненский клуб не одержал ни одной победы в текущем сезоне РПЛ.
— У ЦСКА в первом тайме было много пространства. Что произошло при первом пропущенном мяче? Вы сказали, это рикошет.
— Да, был небольшой рикошет, не успел вывести удар.
— Была ли это ваша ошибка?
— Я не выручил команду. Считаю, можно было спасти.
— Какая атмосфера в команде? Есть ли выход из этой ситуации?
— Выход — выиграть одну игру и ситуация исправится. Все наладится.
ЦСКА (17 очков) поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним в турнирной таблице.