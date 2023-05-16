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16 мая, 18:38

Шелия высказался о готовности «Ахмата» стать топ-клубом России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия ответил на вопрос о готовности грозненцев стать топ-клубом России.

«Готовность «Ахмата» стать топ-клубом России? Покажет только время. Как бы мы сейчас ни кричали, что «Ахмат» способен обыграть любую команду, но в РПЛ все могут побеждать. И, как мне кажется, так было всегда. Итоговое место в таблице покажет, на каком мы уровне», — приводит слова Шелии «Чемпионат».

На данный момент «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков в 27 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104967-giorgi-sheliya-vyskazalsya-o-gotovnosti-ahmata-stat-top-klubom-rossii.html
Гиорги Шелия
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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