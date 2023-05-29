Шелия заявил о желании играть за сборную Грузии

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своем желании получить грузинское гражданство и получить вызов в национальную команду.

«Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Видимо, не хотят. Один раз звонили, когда я еще играл в «Тамбове». Они удивились, что я разговариваю на грузинском в совершенстве, удивились, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли. Грузинского гражданства пока что нет. Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад. Я подавал документы, но мне отказали, хотя я знаю язык и до девятого класса учился в школе там. У меня было собеседование, которое прошло хорошо, но в итоге пришел отказ. Есть у меня определенные догадки на этот счет, но это только догадки. Впрочем, это не отменяет того, что ситуация странная», — приводит слова Шелии Metaratings.ru.

Шелия родился в 1988 году в Москве и имеет российское гражданство. Всю карьеру голкипер провел в российских клубах. На его счету 113 матчей в РПЛ и 122 матча в Первой лиге.