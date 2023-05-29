Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:36

Шелия заявил о желании играть за сборную Грузии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о своем желании получить грузинское гражданство и получить вызов в национальную команду.

«Моя мечта связана со сборной Грузии, но они не видят меня. Видимо, не хотят. Один раз звонили, когда я еще играл в «Тамбове». Они удивились, что я разговариваю на грузинском в совершенстве, удивились, что у меня есть такое желание, и после этого исчезли. Грузинского гражданства пока что нет. Я делал грузинский паспорт. Пытался. Мне не дали полтора года назад. Я подавал документы, но мне отказали, хотя я знаю язык и до девятого класса учился в школе там. У меня было собеседование, которое прошло хорошо, но в итоге пришел отказ. Есть у меня определенные догадки на этот счет, но это только догадки. Впрочем, это не отменяет того, что ситуация странная», — приводит слова Шелии Metaratings.ru.

Шелия родился в 1988 году в Москве и имеет российское гражданство. Всю карьеру голкипер провел в российских клубах. На его счету 113 матчей в РПЛ и 122 матча в Первой лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/sheliya-moya-mechta-sbornaya-gruzii-no-oni-menya-ne-vidyat-gruzinskii-pasport-ne-dali-254766/
Гиорги Шелия
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Ахмат
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ростов» победил «Ахмат» со счетом 3:2 в матче РПЛ, дубль оформил Голенков
Сборная Канады выиграла золотые медали чемпионата мира-2023
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ленинградца» Дмитриев перейдет в «Урал»

Белоус: «Бразильцев в «Зените» все устраивает»