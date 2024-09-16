Шевелев рассказал, что Давила покинул ЦСКА из-за жены

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев назвал причину, по которой чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА и уехал из России.

«Он не приехал на сборы. В аэропорту буквально его жена развернулась и сказала: «Я в эту Россию никогда в жизни ни за что не поеду». Это было еще в июле после Кубка Америки. Он не вылетел на сборы. Ему клуб дал 48 часов, чтобы он на сборах появился. Жена с ним не полетела. Он несколько раз выходил с предложением: «Давайте вы меня все-таки продадите за любые деньги». За любые деньги мы его продать не могли», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube-канале «Это футбол, брат».

Функционер отметил, что Давила месяц не тренировался с командой и старался выкупить свой контракт с армейцами. А после теракта в «Крокусе» окончательно принял решение покинуть Россию из-за страха жены оставаться в стране.

«Одной из причин [его ухода] был «Крокус». Они чуть ли не за полчаса до этого в «Крокусе» были. Это можно понять. Тут никаких вопросов к жене нет, мы пошли навстречу», — добавил Шевелев.

15 сентября ЦСКА объявил о переходе Давилы в мексиканскую «Америку». 26-летний чилиец выступал за армейцев с августа прошлого года. Он провел за красно-синих 38 матчей, забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее в своей карьере Давила представлял такие команды, как «Леон», «Пачука», «Некакса» и «Уачипато».