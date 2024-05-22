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22 мая, 23:23

Шевелев: «Переход Сафонова в «ПСЖ» был бы правильным решением»

Алина Савинова
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Первый директор академии «Краснодара» Владимир Шевелев прокомментировал слухи о возможном переходе вратаря «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.

«Переход в «ПСЖ» был бы правильным решением, потому что Сафонову нужно расти. Лучше год посидеть там. Тем более, не думаю, что Матвея все время будут держать на лавке. Раз «ПСЖ» берет Сафонова, значит, есть прицел на будущее. Игровую практику Матвей все равно получит. Когда-то ведь надо уезжать. Два года назад Сафонов уже отказался от перехода в «Челси». А сейчас, конечно, надо уезжать. Здоровья и удачи Матвею», — цитирует Шевелева Sport24.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 мячей и 10 раз сыграв на ноль.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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