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Сегодня, 22:37

Шикунов назвал большим разочарованием матч «Спартака» против «Оренбурга» на старте сезона

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре чемпионата России.

«Команда была не готова к этому матчу. Как будто они не знали, как играет «Оренбург» у себя дома на искусственном поле. «Спартак» допустил выход один на один на первой минуте, и весь матч команда так и не собралась.

Было большое разочарование. Никто, мне кажется, такого не ожидал. Дай Бог, чтобы это был первый блин комом. Кто еще должен бороться с «Зенитом»? Плохо будет, если такие игры пойдут и дальше и для «Спартака», и для всего чемпионата», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Во втором туре РПЛ команда Деяна Станковича сыграет против «Химок» 28 июля.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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