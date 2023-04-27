Шикунов назвал фаворита в матче «Спартак» — «Ростов»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов назвал фаворита в матче 25-го тура РПЛ между ростовчанами и «Спартаком».

«Спартак» и «Ростов» — две мои любимые команды, поэтому буду смотреть матч между ними и получать удовольствие. Я отдал много лет и одному, и второму клубу. Думаю, нас ждет потрясающий матч.

Есть ли фаворит в этой игре? На бумаге — это «Спартак», но по игре — посмотрим. Для красно-белых матч домашний. Состав и скамейка у «Спартака» длиннее, а у «Ростова» выстроенная игра», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.