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Шикунов назвал фаворита в матче «Спартак» — «Ростов»

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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов назвал фаворита в матче 25-го тура РПЛ между ростовчанами и «Спартаком».

«Спартак» и «Ростов» — две мои любимые команды, поэтому буду смотреть матч между ними и получать удовольствие. Я отдал много лет и одному, и второму клубу. Думаю, нас ждет потрясающий матч.
Есть ли фаворит в этой игре? На бумаге — это «Спартак», но по игре — посмотрим. Для красно-белых матч домашний. Состав и скамейка у «Спартака» длиннее, а у «Ростова» выстроенная игра», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало — в 19.30 мск.

После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно. Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-na-bumage-spartak-favorit-no-u-rostova-vy-stroennaya-igra/
РПЛ
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Александр Шикунов
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