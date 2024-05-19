Шикунов не стал прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из команды.
18 мая красно-белые объявили о том, что по окончании сезона 30-летний россиянин покинет клуб.
«Джикия — мой товарищ, поэтому не хочу эту тему с его уходом обсуждать. Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».
Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.