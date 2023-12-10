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Сегодня, 13:30

Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии нет смысла полировать лавку в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» не исключил, что зимой защитник Георгий Джикия покинет команду.

— Лучший игрок «Спартака» в первой части сезона?

— Промес. Когда выпускали Соболева, он был в порядке. Но почему-то тренерский штаб порой оставлял его на лавке. Это опять вопрос к стабильности. Сегодня с первых минут вышли Пруцев, Соболев, Зиньковский, и как они заиграли?

— Нужно ли клубу зимой расставаться с Мозесом?

— Не мне решать. Но факт остается фактом: Мозес так и не вышел на свой прежний уровень после травмы, не восстановился, ему уже тяжело. Это все видят.

— Допускаете, что зимой Джикия перейдет в «Локомотив»?

— От тренера зависит. Если Абаскаль остается, Джикии, наверное, надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Вопросов по-прежнему много.

Джикия в этом сезоне провел за клуб 9 матчей во всех турнирах.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

«От смешного до великого — один шаг. Это про «Спартак». Шикунов — о победе над «Крыльями»

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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