Шикунов: «Если Абаскаль остается, Джикии нет смысла полировать лавку в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в интервью «СЭ» не исключил, что зимой защитник Георгий Джикия покинет команду.

— Лучший игрок «Спартака» в первой части сезона?

— Промес. Когда выпускали Соболева, он был в порядке. Но почему-то тренерский штаб порой оставлял его на лавке. Это опять вопрос к стабильности. Сегодня с первых минут вышли Пруцев, Соболев, Зиньковский, и как они заиграли?

— Нужно ли клубу зимой расставаться с Мозесом?

— Не мне решать. Но факт остается фактом: Мозес так и не вышел на свой прежний уровень после травмы, не восстановился, ему уже тяжело. Это все видят.

— Допускаете, что зимой Джикия перейдет в «Локомотив»?

— От тренера зависит. Если Абаскаль остается, Джикии, наверное, надо искать варианты. Он не того уровня футболист, чтобы полировать лавку. При Абаскале у Джикии шансов в «Спартаке» нет. Его даже на замену не выпускают.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Вопросов по-прежнему много.

Джикия в этом сезоне провел за клуб 9 матчей во всех турнирах.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.