Шикунов объяснил, почему Бердыев не возглавил «Спартак» в 2016 году

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов вспомнил ситуацию 2016 года, когда Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак».

— Бердыев до сих пор жалеет, что в 2016 году не возглавил «Спартак», когда его звал Леонид Федун?

— Он остался в «Ростове». Команда играла в квалификации Лиги чемпионов. В итоге прошли «Андерлехт» и «Аякс», оказались в одной группе с «Баварией». В Ростовской области живет пять миллионов человек. И оставить команду в такой момент с его стороны было просто некорректно. Он очень любит «Ростов», играл еще в СКА. Для него было тяжело бросить все на полпути. Не вывести команду на матч с «Андерлехтом», а затем и с «Аяксом»... Психологически непросто. Представляете, что у него творилось в голове?

— Но ведь его в то же самое время еще звали и в «Локомотив».

— Это уже нюансы. Мы это все знаем. Но Бекиич решил поработать в «Ростове». Помню, руководитель клуба Али Мусаевич Узденов просил: пожалуйста, останьтесь. Бердыев вывел команду в групповой турнир, там «Ростов» одержал победу над «Баварией», которая навсегда войдет в историю. Все ему благодарны за то, что он сделал. Кто знает, может быть, в «Спартаке» у него бы так не получилось. Хотя выбор у него тогда был тяжелейший. «Спартак», «Локо», да еще и сборная. Он вроде остался в самом скромном клубе. Однако слепил из него конфетку!

В конце 2022 года Бердыев стал главным тренером «Сочи». Он подписал контракт с клубом на 2,5 года.