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Сегодня, 15:24

Шикунов объяснил, почему «Локомотив» может назначить главным тренером Галактионова

Мария Гусева

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Логика нового руководства «Локомотива» понятна. Клуб серьезно обжегся на иностранцах и теперь хочет пригласить российского специалиста. Семин, Романцев, Газзаев в силу возраста уже закончили. Взять представителя среднего поколения? Но Юран или Карпин никогда ничего не выигрывали, — цитирует Betonmobile Шикунова. — В пользу же Галактионова говорит успешная работа с молодежной сборной страны. «Команда у «Локомотива» молодая, и потому вдвойне нуждается в правильном управлении. Руководители клуба ищут тренера, способного общаться с игроками на понятном им языке. Это должен быть молодой специалист, имеющий опыт работы с молодежью».

38-летний Галактионов возглавляет «Нижний Новгород» с лета 2022 года. После 14 туров чемпионата России нижегородский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

«Локомотив» с 12 очками в 14 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. 8 октября клуб уволил немца Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды, с тех пор исполняющим обязанности главного тренера является Андрей Федоров.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-pochemu-lokomotiv-hochet-naznachit-glavnyim-trenerom-galaktionova
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ФК Локомотив (Москва)
Александр Шикунов
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