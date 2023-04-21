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Шикунов: «Ростов» не достиг и никогда не достигнет масштаба «Спартака» или ЦСКА»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов высказался о выступлении ростовчан в этом сезоне.

«Ростов» не достиг и никогда не достигнет масштаба «Спартака» или ЦСКА. Там нет больших денег и административных возможностей. У ростовчан другие козыри, они достигают успеха за счет организации и дисциплины. Причем речь идет не только об игре, но и о постановке дела в рамках всего клуба. Именно поэтому этот середняк сейчас в российском чемпионате не уступает никому. Он даже с «Зенитом» без вопросов сыграл вничью«, — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

После 23 туров «Ростов» с 46 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 9 баллов.

 

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-za-schet-chego-rostovu-udaetsya-konkurirovat-s-grandami-rossiyskogo-futbola
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