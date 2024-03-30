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30 марта, 16:05

Шикунов: «У Карпина один минус — нет трофеев. Хочется, чтобы он что-то выиграл»

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился впечатлениями от матча ростовчан с «Динамо» в 22-м туре РПЛ (4:1).

«Конечно, «Ростов» преобразился. Команда одержала три победы в трех матчах РПЛ, и они абсолютно заслуженные. Вчера «Ростов» просто разорвал «Динамо». Хорошо, что первый тайм закончился со счетом 3:0, а то могло быть и больше. Карпин в очередной раз доказал, что он высококлассный тренер? У него один минус — нет трофеев. Футболисты «Ростова» и сборной его обожают. Хотелось бы, чтобы Карпин что-то выиграл. Можно сколько угодно говорить, что команда при Карпине играет в красивый футбол, но трофеи — это главный показатель», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Команда Валерия Карпина на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков). Следующий матч в чемпионате России «Ростов» проведет против «Сочи».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Александр Шикунов
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