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Сегодня, 20:44

Шикунов об отстранении Соболева: «Человек уже мозгами в «Зените». Какой смысл его задействовать на тренировках?»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с первой командой.

«Я верю в переход Соболева в «Зенит». Там же, наверное, идут переговоры. Соболев уже мог настроить себя на переход в «Зенит», а тренер, возможно, не видит смысла, чтобы он тренировался с командой. В этой ситуации Станкович правильное решение принял. Человек уже мозгами в «Зените». Какой смысл его задействовать на тренировках, когда будут другие футболисты играть? Если ведутся переговоры, то при чем здесь футболист? У него голова забита другим. Ему, наверное, тяжело сидеть в этом клубе», — сказал Шикунов «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Форвард может продолжить карьеру в «Зените».

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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