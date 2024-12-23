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Сегодня, 03:16

Шикунов: «Глебову пора попробовать себя в другой команде»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о возможном переходе полузащитника Данила Глебова в «Динамо».

— Для «Ростова» Глебов — добротный, качественный футболист, — приводит слова Шикунова «РБ Спорт». — Не знаю, как он проявит себя в «Динамо». Если клуб подпишет Данила, значит, он им нужен.

— Глебов перерос уровень «Ростова»?

— Он уже привык к этой команде. Данилу пора попробовать себя в другом клубе, у него есть все качества для этого. Летом у Глебова не получилось перейти в «Спартак».

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 23 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Контракт футболиста с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
Данил Глебов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Александр Шикунов
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