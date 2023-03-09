Шикунов: «Встреча с «Факелом» покажет, вправе ли «Спартак» думать хотя бы о серебряных медалях»

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от встречи красно-белых с «Факелом» в 19-м туре РПЛ.

«После осечки с «Уралом» в первом весеннем туре другого итога, кроме победы, для москвичей быть не может. Кого тогда обыгрывать, если уж не «Факел»?! Сейчас можно сказать, что борьбу за чемпионство с «Зенитом» спартаковцы уже не ведут. Слишком уж велик отрыв от лидеров. Встреча с воронежцами должна показать, вправе ли красно-белые думать хотя бы о серебряных медалях», — приводит слова Шикунова Betonmobile.

Матч между «Спартаком» и «Факелом» пройдет на «Открытие Арене» в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. В последнем туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле сыграла вничью с «Уралом» (2:2).