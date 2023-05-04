Шикунов: «Если спартаковцы смогут занять второе место в РПЛ, то Абаскаль останется»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос, что должен сделать главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, чтобы сохранить свой пост.

«Занять второе место. Это не касается игры с «Зенитом», это будет сложный матч. Еще есть встречи, в которых «Спартак» должен будет все-таки постараться занять 2-е место. Все же всю зиму думали, что будет хоть какая-то борьба за чемпионство. Сейчас речь о том, чтобы занять хотя бы 2-е место. Я думаю, что если они смогут сделать это, то Абаскаль останется», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шикунова.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. На данный момент московская команда под руководством испанского специалиста занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Ростова» на 1 очко.