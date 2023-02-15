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Шикунов — о пропуске Промесом сборов «Спартака»: «Ничего не поделаешь. Такая ситуация»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на третьем сборе команды. С 14 по 19 февраля красно-белые будут тренироваться в Турции.

«Очень плохо, что Промес пропустил сборы «Спартака». Как бы он ни тренировался индивидуально, игры — это совсем другое. Будет набирать форму, когда команда вернется. Полмесяца ему точно потребуется, чтобы войти в тонус. Ничего не поделаешь. Такая ситуация. Все-таки у него контракт с клубом, а он его фактически не выполняет. Там есть сложности, которые могут повлиять на судьбу человека. «Спартак» пошел навстречу Промесу. Что сделаешь? Он много сделал для «Спартака». Выиграл с ним чемпионство. А форс-мажор бывает с каждым человеком. Вот с Промесом, к сожалению, произошел. Так сложилась жизнь», — цитирует «РБ Спорт» Шикунова.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. Футболист попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России. «Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-ochen-ploho-chto-promes-propustil-sbory-spartaka/
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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