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Сегодня, 13:11

Шикунов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Клубу нужен был второй вратарь после ухода Селихова»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна к красно-белым.

По информации источника, красно-белые заплатят за 28-летнего вратаря 1,5 миллиона евро. Также частью сделки может стать 18-летний полузащитник «Спартака» Артем Пономарчук, который перейдет в ЦСКА.

«Об этом давно говорили СМИ, вот теперь трансфер, может быть, скоро состоится. «Спартаку» нужен был второй вратарь после ухода Селихова. Команда борется за чемпионство. Не дай бог что-то случится с Максименко, травма какая-нибудь, на этот случай всегда должен быть надежный второй номер. Клуб делает все правильно, подписывая Помазуна», — сказал Шикунов «СЭ».

Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах, пропустил 11 мячей и трижды отыграл на ноль. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».

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Илья Помазун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
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