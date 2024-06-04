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Шикунов — о Соболеве: «В «Спартаке» был конфликт с тренером, человек хочет что-то выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о возможном переходе форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Тяжело говорить, как все сложится, если он перейдет в «Зенит». Многие футболисты приходили и садились, а у многих получалось. Соболев — трудоголик, он умеет выгрызать место в составе. У него в «Спартаке» полгода был конфликт с тренером, а человек, наверное, хочет что-то выиграть — и не получается. Может, финансовые вопросы есть. Там большой набор вопросов, и важно, что ему предложили. Слухи пошли, что «Зенит» отпустит Сергеева и им нужен русский нападающий, а у нас в стране их трое: Тюкавин, Соболев, Сергеев. Это те, кто могут играть на уровне условных «Зенита» или «Спартака», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что «Зенит», рассматривает Соболева в качестве усиления атакующей линии перед началом нового сезона. В контракте форварда с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/shikunov-o-soboleve-v-spartake-byl-konflikt-s-trenerom-chelovek-khochet-chto-to-vyigrat-369420/
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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