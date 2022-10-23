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Сегодня, 18:03

Шикунов рассказал, в каком состоянии был Захарян после несостоявшегося перехода в «Челси»

Алина Савинова

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов считает, что спад полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна связан с нереализованным переходом в «Челси».

«Я общался с отцом Арсена и знаю, как переживал футболист. Это было очень тяжелое время. Он находился в подавленном состоянии, играл без эмоций. Но теперь у него в душе все перегорело, и он смирился с произошедшим. Что случилось — то случилось, этого уже не вернешь. Он готов продолжить работу и будет ждать нового шанса. Захарян понимает: если ему дано уехать в большой клуб, это произойдет. Нельзя только вешать нос и опускать руки», — цитирует Шикунова Betonmobile.ru.

В конце лета 19-летний россиянин был близок к переходу в «Челси», но трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Захарян провел 13 матчей за «Динамо», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-rasskazal-o-perezhivaniyah-zaharyana-iz-za-nesostoyavshegosya-perehoda-v-chelsi
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
Александр Шикунов
3
5
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