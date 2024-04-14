Шикунов о Карпине в «Спартаке»: «Это реально. Был большим футболистом, набрался тренерского опыта»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что Валерий Карпин может стать новым главным тренером красно-белых после отставки Гильермо Абаскаля.

— Слишкович — временная фигура?

— Пока назначили его, так как на носу уже игра с «Зенитом». Пока так... А что дальше? Не знаю. Посмотрим, как быстро сработает клуб.

— Сегодня появилась информация, что в клубе рассматривают кандидатуры двух специалистов — Валерия Карпина и Владимира Ивича.

— Можно говорить все что угодно. Зачем гадать? Есть люди, принимающие решения. Пять или даже шесть человек. Они и должны сделать выбор. Я могу сказать лишь одно: «Спартак» должен тренировать сейчас российский специалист. Зачем кого-то везти сюда из Европы? Какой смысл? Лиги чемпионов и Лиги Европы нет. Надо сначала выстроить все процессы внутри. А когда нас вновь допустят до европейских турниров, зовите хоть Гвардиолу! Сейчас нужен свой.

— Но Ивич-то адаптирован к нашим реалиям.

— Тут согласен. Поработал в РПЛ, серб, близок к нам по менталитету. Я не понимаю, когда приглашают малоизвестных голландцев, итальянцев, испанцев. Они сейчас тут точно не нужны!

— И все-таки: очередное возвращение Карпина в «Спартак» возможно?

— Мне кажется, это реально. Почему нет? Человек со спартаковским прошлым. Был большим игроком, тренировал красно-белых. Сейчас набрался опыта, тренирует сборную, его «Ростов» весной выглядит весьма прилично. Но опять же — мы не можем решать за руководителей клуба. Думаю, российские специалисты, не только Карпин, входят в их шорт-лист. Давайте немного подождем.

Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 года по май 2014 года.