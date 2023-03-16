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Сегодня, 21:58

Шикунов считает, что «Ростов» может занять третье место в РПЛ по итогам сезона

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
Александр Шикунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу команды Валерия Карпина над «Пари НН» (1:0) в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Равная игра без моментов. Кто будет наиболее неприятным соперником в следующем раунде? Ну, наверное, «Динамо». «Акрон» и «Краснодар» будут полегче для команды Карпина. На что «Ростов» будет делать ставку в сезоне? Не могу точно сказать. В кубке будут проблемы. Там остались ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» хочет взять трофей на столетие. В чемпионате, я думаю, за третье место «Ростов» может зацепиться», — сказал Шикунов «СЭ».

Команда Валерия Карпина вышла в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Жеребьевка этой стадии состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
16 мар, 18:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:1
Ростов

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ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
2
0
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