Шикунов считает, что «Спартаку» необходим еще один нападающий

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе в этом сезоне.

«Если бы он был готов, то его Станкович выпустил, потому что он был необходим. После первого тайма там кто-то должен был быть. Может быть, успеют еще кого-то купить. Нужен форвард, но хорошего тяжело найти. Но, посмотрим, может Жозе наберет форму», — сказал Шикунов «СЭ».

Нападающий присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. Форвард провел 6 матчей во всех турнирах и не отличился ни одним результативным действием.

31 августа красно-белые дома обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. «Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ, казанцы (10) идут седьмыми в турнирной таблице.

(Александр Абустин)