Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:16

Шикунов считает, что «Спартаку» необходим еще один нападающий

Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Виллиана Жозе в этом сезоне.

«Если бы он был готов, то его Станкович выпустил, потому что он был необходим. После первого тайма там кто-то должен был быть. Может быть, успеют еще кого-то купить. Нужен форвард, но хорошего тяжело найти. Но, посмотрим, может Жозе наберет форму», — сказал Шикунов «СЭ».

Нападающий присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. Форвард провел 6 матчей во всех турнирах и не отличился ни одним результативным действием.

31 августа красно-белые дома обыграли «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. «Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ, казанцы (10) идут седьмыми в турнирной таблице.

(Александр Абустин)

Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Обсудить
Читайте также
Биография Юлии Липницкой: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и тренера
«Наполи» исключил Виктора Осимхена из заявки на сезон
В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
На месте крушения Ми-8 на Камчатке найдены 17 тел погибших
Минобороны: 158 украинских БПЛА уничтожено за ночь над 15 регионами России
Популярное видео
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя