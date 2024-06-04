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Сегодня, 13:15

Шикунов — о Тюкавине: «Хватит дурака валять, пусть едет в Европу»

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина перейти в европейский клуб.

«У Тюкавина есть опция в контракте, что он может уйти только за границу. Я уверен, что «Зенит» бы давно его выкупил. Поэтому Тюкавин будет ждать Европы. Ему надо туда ехать, все для этого есть у человека. Хватит дурака валять, пусть едет», — сказал Шикунов Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне форвард провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал десять результативных передач. Контракт Тюкавина с «Динамо» действителен до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Динамо (Москва)
Александр Шикунов
Константин Тюкавин
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