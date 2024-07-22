Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:57

Шикунов: «У такого «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«У такого «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно, нет. Здесь сейчас не о «Зените» речь, надо выстроить «Спартак», чтобы он играл. Он с «Оренбургом» справиться не может, а вы говорите о чемпионстве. По тому, что мы видели в матче, какое может быть чемпионство? Дай бог, чтобы все исправилось, что-то поменялось. Но пока ничего не видно», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Химок». Матч пройдет 28 июля.

Источник: РБ Спорт
1
Обсудить
Читайте также
Сборная США обыграла Южный Судан со счетом 101:100 в товарищеском матче
Игнатьев и Малютин дали прогнозы на матчи 1-го тура РПЛ
Кеннеди-младший призвал демократов открыто избрать нового кандидата
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах с Харрис
Вучич заявил о нежелании Путина усиливать звонками давление на Сербию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Смородская: «С такой игрой «Спартаку» удержаться бы в РПЛ»

Фомин извинился за удаление в матче «Динамо» с «Факелом»