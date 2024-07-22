Шикунов: «У такого «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:2) в 1-м туре РПЛ.

«У такого «Спартака» нет шансов бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно, нет. Здесь сейчас не о «Зените» речь, надо выстроить «Спартак», чтобы он играл. Он с «Оренбургом» справиться не может, а вы говорите о чемпионстве. По тому, что мы видели в матче, какое может быть чемпионство? Дай бог, чтобы все исправилось, что-то поменялось. Но пока ничего не видно», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде против «Химок». Матч пройдет 28 июля.