Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:42

Шикунов считает, что «Зенит» своими трансферами издевается над РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил трансферы санкт-петербургского «Зенита» при различных главных тренерах.

«В «Зените» качество футболистов было другим, поэтому там совсем другие вложения. Когда ты вкладываешься в таких игроков, тяжело ошибиться, очень тяжело. Это футболисты другого уровня. Халк, Малком, Витсель. Когда у тебя есть деньги на таких футболистов, ошибиться невозможно, тем более в нашем чемпионате. Они на голову сильнее всех. У таких футболистов может не пойти в «Манчестер Сити» или в «Барселоне» и «Реале», а когда в наш чемпионат приезжают такие игроки, как Халк или Малком, — это издевательство над нашей лигой. Единственное, что может привести к ошибке, — если такой футболист приедет и скажет: «Мне не нравится Санкт-Петербург или Москва, не хочу жить, отпускайте, хочу назад». А так... Как можно мимо Халка или Малкома промахнуться?» — приводит слова Шикунова «Спорт День за Днем».

Согласно порталу Transfermarkt, общая стоимость «Зенита» составляет почти 156 миллионов евро. На втором месте «Спартак» — 101 миллион евро.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-sportdirektor-spartaka-schitaet-chto-zenit-svoimi-transferami-izdevaetsya-nad-rpl
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
7
Обсудить
Читайте также
Призеры Игр Дружбы получат олимпийские призовые. Россия зазывает гостей
Джокович пожаловался на ксенофобию после победы на US Open
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сенников назвал слова Баринова о желании стать новым Лоськовым в «Локомотиве» преждевременными

Тихонов заявил, что «Спартак» не добьется результата при постоянной смене игроков и тактики